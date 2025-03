Sport: ennesima sconfitta per la Calpazio nel match contro il Lions Montemiletto

Sabato nero per la Calpazio che viene sconfitta per 3-0 sul campo del Lions Monte Miletto.

Primo tempo

Nel primo tempo le due squadre si equivalgono fino alla metà della prima frazione, poi un goal di Cruz stappa l’incontro e regala il vantaggio alla squadra di casa, si va al riposo sul risultato di 1-0.

La ripresa

Nella ripresa, la Calpazio si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma ne approfitta la squadra di casa che trova il raddoppio sempre con Cruz, nel finale arriva anche la rete del definitivo 3-0 ad opera di Reda. Termina così l’incontro con il risultato di 3-0 per il Lions Montemiletto che si rilanciano nella lotta alla salvezza, ennesimo Ko per la Calpazio che continua nel suo trend negativo.