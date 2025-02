Sport, eccellenza: sconfitta esterna per la Calpazio

La Calpazio viene sconfitta per 3-0 sul campo del Buccino Volce, succede tutto nella prima frazione.

La partita

L’incontro comincia subito in discesa per la squadra di casa che al 5’ passa in vantaggio con Hefiane, al 20’ arriva il raddoppio di Linares e pochi minuti dopo, esattamente al 23’ Hefiane mette il risultato al sicuro siglando il 3-0.

La ripresa

Dopo un primo tempo dominato dal Buccino, nella ripresa la Calpazio prova a riversarsi in avanti alla ricerca di un goal che potrebbe riaprire la gara, ma Coquin e Terlizzi sono imprecisi.

Il risultato non cambia, termina l’incontro con il Buccino che supera agevolmente la Calpazio per 3-0.

Ennesima sconfitta per i granata che sembrano ormai destinati ad una retrocessione sicura.