Sport e tempo libero, pioggia di fondi per i comuni di Cilento e Vallo di Diano

Il Dipartimento per lo sport ha assegnato risorse per lo sport e tempo libero. S tratta di finanziamenti PNRR destinati alla creazione di parchi e percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale nei territori svantaggiati. Destinati 20 milioni di euro esclusivamente alle aree del Mezzogiorno per la fornitura e distribuzione di attrezzature sportive e l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera.

I finanziamenti

Il piano di interventi dovrà essere realizzato nel rispetto delle milestone e target assegnati dal PNRR che fissano il termine del 31.3.2023 per disporre l’aggiudicazione definitiva delle forniture e del 31.1.2026 per la completa realizzazione degli interventi.

I beneficiari nel Cilento e Vallo di Diano

Comuni fino a 1000 abitanti

Serramezzana, Campora, Tortorella, Salvitelle, Sant’Angelo a Fasanella, Cuccaro Vetere, Monteforte Cilento, San Mauro La Bruca, Magliano Vetere, Morigerati, Ottati, Pertosa, Roscigno, Stella Cilento, Bellosguardo, Laurito, Rutino, Stio, Controne, Alfano, Cannalonga, Orria, Lustra.

Tra 1001 e 3000 abitanti

Petina, Futani, Gioi, Cicerale, Piaggine, Torraca, Sessa Cilento, Casaletto Spartano, Laurino, Aquara, Roccagloriosa, Omignano, San Rufo, San Pietro al Tanagro, Montano Antilia, Perdifumo, Celle di Bulgheria, Moio della Civitella, Salento, Torchiara, Torre Orsaia, Postiglione, Auletta, Pollica, Castel San Lorenzo, Sanza, Ogliastro Cilento, Buonabitacolo, Pisciotta, Caggiano, Montecorice, Castelnuovo Cilento

Tra 3001 e 5000 abitanti

Santa Marina, Vibonati, San Giovanni a Piro.

Tra 5000 e 10000 abitanti

Centola, Polla, Casal Velino, Ascea, Albanella, Montesano sulla Marcellana, Sapri, Camerota, Altavilla Silentina, Roccadaspide, Teggiano, Vallo della Lucania, Castellabate.