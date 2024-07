Spiagge inclusive, a Salerno, riapre Balnea: offerti anche servizi per non vedenti | VIDEO

Taglio nastro, ieri mattina, per la spiaggia libera Balnea a Salerno. Un arenile accessibile per tutti che grazie alla collaborazione con diverse associazioni sarà in grado di offrire una serie di servizi ad hoc anche a persone con disabilità.

Secondo anno di attività per l’importante progetto che vede anche una novità rispetto allo scorso anno: saranno infatti garantiti anche servizi per i non vedenti e non udenti, come la presenza di interpreti LIS, oltre agli educatori ed animatori. Non mancheranno attività ludico-sportive (dalla canoa all’acquagym dai balli latini-americani ai giochi da tavolo), laboratori di progettazione, culinari, manipolativi, di scrittura e lettura creativa, nonché la possibilità di prendere in prestito libri e giochi.

I servizi, affidati all’ATS (composta da AOS, Gatto con gli stivali e Rafiki), saranno garantiti fino al 30 settembre.