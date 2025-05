“Specchi d’Acqua”: un’azione collettiva nel paesaggio di Atena Lucana, ecco come partecipare

Sabato 3 maggio alle ore 10, “Archivio Atena” invita i cittadini a partecipare a un’azione collettiva nel paesaggio di Atena Lucana: attraverso una passeggiata esplorativa, i partecipanti segneranno con degli specchi alcuni punti di Atena Lucana, legati alla presenza dell’acqua, come pozzi e corsi d’acqua. Gli specchi, oggetti ricchi di significato simbolico, diventeranno strumenti per rendere visibile ciò che solitamente resta nascosto. Come la luna nel pozzo, si giocherà con la luce e il riflesso per costruire nuove relazioni tra l’uomo e il paesaggio.

Come partecipare

Per partecipare è necessario portare con sé uno specchio da casa – piccolo o grande che sia. Archivio Atena porterà gli specchi disegnati dai bambini e dalle bambine durante il laboratorio tenutosi domenica scorsa. Il ritrovo è per sabato 03 Maggio alle 10:00 sotto al mercato coperto di via Roma.

L’azione collettiva è curata da Studio Figure e intreccia performance, installazione e paesaggio. Fa parte della residenza – laboratorio “Lune nei pozzi”, condotto da Studio Figure di Giulia Ticozzi e Giuseppe Fanizza, che si tiene in questi giorni ad Atena e vede la partecipazione di 8 corsisti tra fotografi, artisti, designer, progettisti e ricercatori, provenienti da tutta Italia.

Il laboratorio

LUNE NEI POZZI – STUDIO FIGURE per OPERA PAESE_LAB

Una singola storia di desiderio, fortuna, realizzazione e felicità – o specularmente gli ostacoli incontrati per ottenerli – legata ad un pozzo di Atena Lucana sarà raccontata attraverso la fotografia, sottolineando gli aspetti più poetici legati alla tradizione folklorica e magica.

Ad una introduzione sul progetto e sulla ricerca che Studio Figure porta avanti, seguirà una prima parte teorica in cui si illustreranno alcune pratiche fotografiche consolidate utilizzate da altri autori ed artisti. Nella seconda parte ai partecipanti verrà chiesto di interpretare liberamente il tema dei pozzi utilizzando una pratica fra quelle discusse o applicandone una propria.