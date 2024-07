Sparatoria a Capaccio Paestum, un ferito in pericolo di vita. Ricostruita la dinamica

Sarebbe stata una lite sviluppata tra due fratelli ed un gruppo di bikers a determinare la sparatoria registrata questa notte a Capaccio Paestum.

L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte quando delle persone hanno fatto irruzione nel centro congressi dell’hotel Ariston dove era in corso una riunione del Deaf International Festival Internazionale del Sordo 2024 che si è chiuso proprio ieri.

La dinamica della sparatoria a Capaccio Paestum

Uno dei due fratelli ha estratto una pistola ed ha cominciato a sparare agli antagonisti

Tre persone sono state ferite e sono state trasportate in ospedale. Due di loro, in gravi condizioni, sono ricoverate ad Eboli e Battipaglia. Una terza, che risulta in pericolo di vita, al Ruggi di Salerno.