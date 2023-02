Spaccio di droga: un uomo ai domiciliari, denunciata la madre. Nascondeva l’hashish sotto il maglione

Ancora un arresto per spaccio di stupefacenti da parte delle forze dell’ordine. Nella giornata di ieri, infatti, i carabinieri della Compagnia di Salerno, infatti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato M.P. L’uomo è finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto

In seguito alla perquisizione domiciliare, infatti, i militari hanno trovato otto panetti di hashish per un peso complessivo di 1,2 chilogrammi. Inoltre, sempre in casa, presenti un bilancino di precisione ed un telefono cellulare, verosimilmente utilizzato in modo esclusivo per le attività di spaccio.

Denunciata la madre

Al contempo le forze dell’ordine hanno denunciato la madre dell’uomo, per concorso. La donna, infatti, nascondeva sotto al maglione un barattolo contenente altro stupefacente per circa 200 grammi, nonché 1500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Questa è soltanto l’ultima attività posta in essere da parte delle forze dell’ordine per reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga.

Nelle ultime settimane, in particolare, diverse le denunce o gli arresti posti in essere dai carabinieri e dalle altre forze dell’ordine nel comprensorio salernitano