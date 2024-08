Spaccio di droga: quattro arresti tra Capaccio Paestum e Battipaglia

Nel pomeriggio del 13 agosto, i Carabinieri di Capaccio Paestum hanno proceduto all’arresto di Luigi Altieri e Chiara Aliberti, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sarebbero stati trovati in possesso di gr. 95,43 di marijuana, gr. 49,05 di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di 530,00 euro.

Gli arresti a Battipaglia

Sempre ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di Gerardo Auletta e Arianna Del Sozzo, con le medesime accuse.

Gli stessi, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, sarebbero stati trovati in possesso di gr. 64,63 cocaina, gr. 1,94 di hashish, materiale per il confezionamento e pesatura nonché la somma in contanti di 510,00 euro.