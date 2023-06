Spaccio di droga a Casal Velino: nei guai due giovani. Uno è minorenne

Proseguono le attività di controllo dei carabinieri per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, hanno arrestato due giovani trovati in possesso di stupefacenti. È successo nel territorio del comune di Casal Velino.

I controlli e l’arresto

Nello specifico i militari hanno fermato un 20enne e un 17enne, durante un servizio di controllo. Entrambi erano a bordo di un’utilitaria. All’interno erano occultati 110 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, nonché 670 euro in contanti.

Il provvedimento dell’autorità giudiziaria

L’autorità giudiziaria ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 20enne. Il minore è stato collocato in un centro di prima accoglienza.

Gli altri provvedimenti

Un ulteriore provvedimento è stato eseguito anche dalla Polizia Stradale di Angri. Un 46enne è stato trovato in possesso di stupefacenti (eroina, cannabis e cocaina) un bilancino di precisione e due pipe in metallo durante un posto di blocco. Il tutto era ben occultato in una Toyota Taris.

Sono in corso indagini per appurare la provenienza e la destinazione della droga sequestrata.