Spacciava hashish e marijuana: arrestato in flagranza di reato sul lungomare di Salerno

La Polizia di Stato ha effettuato un arresto in flagranza di reato riguardante A.F., un individuo di classe 1999, che è stato trovato in possesso di una notevole quantità di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno scoperto 109 involucri contenenti hashish e marijuana, con un peso totale di circa 350 grammi.

L’operazione della Polizia

L’uomo è anche risultato essere irregolare sul territorio nazionale. La sua cattura è avvenuta lungo il tratto di lungomare cittadino, dove è stato individuato e fermato dagli operatori. I poliziotti lo hanno riconosciuto come la stessa persona che, lo scorso 22 giugno, era stato sottoposto a un controllo dalle stesse forze dell’ordine. In quell’occasione, dopo essere stato trovato in possesso di 58 involucri contenenti hashish, per un peso totale di circa 170 grammi, l’uomo era fuggito.

L’uomo era in possesso anche di una somma di denaro

Non solo A.F. è stato sorpreso con una quantità ancora maggiore di sostanze stupefacenti questa volta, ma è emerso anche che era in possesso di una somma di denaro pari a 320 euro. Questi elementi rafforzano i sospetti delle autorità circa le attività illegali dell’individuo e il suo coinvolgimento nel mercato dello spaccio di droga.

L’arresto di A.F. rappresenta un successo significativo per la Polizia di Stato nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza dei cittadini. Gli agenti stanno attivamente lavorando per indagare ulteriormente sul caso, al fine di identificare eventuali connessioni con organizzazioni criminali e scoprire la provenienza delle sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sottoposto agli adempimenti di legge e dovrà affrontare le conseguenze penali per le sue azioni. Il suo arresto dimostra che le forze dell’ordine sono determinate a combattere il commercio illecito di droga e a garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini italiani.