Sp45 Agropoli – Torchiara: «Subito interventi»

Un appello e un sollecito affinché vengano avviati in tempi brevi i lavori sulla Sp45 che collega Agropoli con Prignano Cilento e Torchiara. La strada, utilizzata come variante alla Cilentana durante il periodo di chiusura di un tratto per il ripristino del viadotto Chiusa, è attualmente chiusa al traffico a causa di un notevole fenomeno franoso.

La situazione della Sp45

Una situazione che si protrae ormai da mesi e che non consente il transito. Ecco perché il consigliere provinciale, Giuseppe Del Sorbo è intervenuto sulla vicenda, chiedendo interventi immediati.

La nota

«Ho inviato una nota al Presidente della Provincia Franco Alfieri e al Dirigente del settore Viabilità e Trasporti per sollecitare interventi sulla SP 45, nel Comune di Agropoli – ha esordito Del Sorbo – È necessario avviare interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità della strada che lo scorso 23/01/2023 è stata totalmente chiusa al transito a seguito di franamento della carreggiata stradale. Ho segnalato, inoltre, la necessità di adottare ulteriori misure a tutela della pubblica incolumità e a garanzia del traffico veicolare, con il ripristino della segnaletica».

«Ringrazio Antonella Franco e Costabile Mondelli, Commissario cittadino della Lega di Agropoli per avermi interessato della problematica che dallo scorso gennaio sta creando non poche difficoltà e che continuerò a seguire presso l’Ente Provincia», ha concluso.