Sp16: attimi di paura tra Torraca e Sapri, uomo perde il controllo dell’auto e sfonda il muretto di protezione della carreggiata

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provincia 16, nel tratto compreso tra il Comune di Torraca e quello di Sapri. Un uomo a bordo di una Fiat Panda, ha improvvisamente perso il controllo dell’automobile.

La dinamica

La Fiat panda ha dunque sfondato il muretto di protezione presente ai bordi della carreggiate ed ha terminato la sua corsa in una scarpata.

Gli interventi sul posto

Allertati i soccorsi, sul posto tempestivo è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino coordinati dal Caposquadra Umberto Esposito. I caschi rossi sono riusciti fortunatamente a recuperare l’uomo che si trovava alla guida dell’automobile.

Trasferito all’Immacolata di Sapri

Subito dopo il malcapitato è stato affidato alle cite del sanitari del 118 dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, dove è stato in seguito trasportato. Affidato alle cure dei medici del nosocomio, l’uomo ha riportato diverse ferite ed escoriazioni ma non sarebbe in pericolo di vita.