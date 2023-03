Sp 195, riparte il cantiere che renderà l’area industriale di Eboli – Battipaglia un unico grande polo

“Sulla SP 195, nel territorio di Battipaglia, apriamo un altro cantiere, l’ennesimo rimasto bloccato da anni. Si tratta di interventi che, al loro completamento, daranno piena accessibilità alle aree di localizzazione dell’impianto di CDR”.

Le dichiarazioni

Il Governatore della Campania si complimenta con il Presidente della Provincia Alfieri che ha accelerato le procedure per la cantierizzazione.

“Infrastrutture e sviluppo del territorio restano gli impegni più importanti per la Piana del Sele, per l’agricoltura è per l’industria”, dice De Luca.

“Stamattina, alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, abbiamo riavviato un cantiere fermo da 12 anni sulla SP 195. Si tratta di lavori necessari a migliorare l’accessibilità alle aree di localizzazione dell’impianto di CDR di Battipaglia”.

Non nasconde il pizzico di orgoglio il Presidente Alfieri che con la sua squadra di governo sta lavorando su tutto il territorio con grande impegno.

I lavori

“L’intervento, del valore di 10 milioni e 600mila euro, consiste nell’adeguamento e nell’ampliamento della sede stradale, nella realizzazione di tre rotatorie (di cui una in corrispondenza dello STIR) e nell’ampliamento del cavalcavia sulle ferrovie.

“Ricordo l’importante protocollo d’intesa sottoscritto ad Eboli nell’aula consiliare dalla precedente amministrazione con la Regione Campania, il Presidente dell’ASI Antonio Visconti e alla presenza dell’on. Piero De Luca – ha dichiarato il consigliere comunale di Eboli e consigliere provinciale Filomena Rosamilia- Un protocollo che prevedeva il completamento della SP195 e l’individuazione di un’area industriale unica Eboli – Battipaglia che avrebbe fatto diventare questo polo il più grande ed importante della Provincia di Salerno.

Nel protocollo era inserito nel completamento dell’attuale uscita autostradale una uscita dedicata all’area industriale Eboli-Battipaglia. Un progetto complesso frutto di un finanziamento ottenuto nel 2016 dalla Giunta Cariello con il supporto dell’allora on. Antonio Cuomo”.