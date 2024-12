Sottoscritto il contratto Integrativo Aziendale alla ASL Salerno: passo storico per l’azienda salernitana

Siamo lieti di annunciare che, per la prima volta dopo circa un ventennio è stata raggiunta e sottoscritta un’importante intesa per il Contratto Integrativo Aziendale.

Le finalità

Questo accordo rappresenta una pietra miliare nella storia della azienda sanitaria di Via Nizza e segna un significativo passo avanti nella valorizzazione dei diritti e delle condizioni lavorative dei dipendenti. Dopo un lungo periodo di negoziati e discussioni costruttive, siamo riusciti a realizzare un contratto che risponde alle esigenze dei lavoratori, promuovendo un ambiente di lavoro più equo e sostenibile.

Il nuovo contratto integrativo prevede vantaggi significativi, tra cui Passaggi di profilo all’interno dell’area, progressioni economiche, progressioni tra le aree, incarichi , regolamento orario di lavoro.

In aggiunta è stato sottoscritto anche l’accordo sulla produttività con circa 4 milioni di euro come residuo fondi del 2023 da ripartire tra tutti i lavoratori del comparto.

Le dichiarazioni

Alfonso Della Porta, Segretario Provinciale della CISL FP SALERNO, dichiara: “La sottoscrizione di questo contratto integrativo è un risultato storico, che rappresenta un importante traguardo per i lavoratori e per il sindacato. Riconosciamo il valore del lavoro della comunità lavorativa della ASL e questo accordo conferma il nostro impegno nel tutelare e valorizzare i diritti dei dipendenti. È un passo avanti in una direzione che porterà a un ambiente lavorativo più dignitoso e rispettoso.

“Inoltre, Della Porta ha aggiunto: “Siamo soddisfatti per aver aperto un dialogo proficuo e costruttivo con la dirigenza, che conferma la volontà di collaborare per il bene comune. Ci impegniamo a lavorare fianco a fianco per garantire che quanto stabilito nel contratto venga implementato efficacemente.

“La sottoscrizione di questo accordo non solo migliora la qualità della vita lavorativa, ma rappresenta anche un forte messaggio di unità e cooperazione tra dirigenza e lavoratori. È fondamentale continuare a lavorare insieme per costruire un futuro prospero e soddisfacente per tutti affinchè, il nuovo contratto venga implementato con trasparenza e responsabilità. Ci teniamo a ringraziare anche la parte pubblica nelle persone del Ing. Gennaro Sosto Direttore Generale, Dottor Germano Perito Direttore Amministrativo, dottoressa Maria Vincenzina Zito direttore del Servizio Risorse Umane, Giovanni Angione direttore dell’Ufficio Giuridico/Concorsuale e quanti hanno partecipato per questo successo.

C’é sicuramente tanto lavoro ancora da fare al fine di garantire ulteriori riconoscimenti economici e tutele per i lavoratori e la CISL FP SALERNO si sta già adoperando per questo, – conclude Della Porta.