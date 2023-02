Sottoposta ad intervento di asportazione di un rene: intervento riuscito per una bimba di sei anni

A sei anni le viene asportato un rene. Operazione perfettamente riuscita per una bimba che già in passato, quando di anni ne aveva soltanto tre, era stata sottoposta ad un reimpianto ureterale. Dalle verifiche effettuate presso l’ospedale Ruggi di Salerno, la paziente presentava un uretere notevolmente dilatato nel suo imbocco in vescica, poiché stenotico, e una ridotta funzionalità del rene.

L’intervento

Sono i sanitari del presidio salernitano a spiegare quanto accaduto:

Dopo le prime indagini di laboratorio, ecografia e scintigrafia renale sequenziale con mag3, si è evidenziato un aumento volumetrico del rene di sinistra, con funzionalità conservata, ma il rene di destra era seriamente danneggiato, con problematiche vescicali e reflusso di urina nell’uretere. Di conseguenza è stata necessaria l’asportazione del rene e dell’uretere, per evitare probabili ripercussioni sull’altro rene, e sulla vescica stessa.

Il lavoro dei medici del Ruggi

Ad eseguire l’intervento l’équipe guidata dal dottore Umberto Ferrentino in collaborazione con con il dottore Ciro Andolfi, responsabile della Robotica di Colmar, con le dottoresse Borrelli e Alicchio e con le anestesiste Perciato e Caterino.

Ora la bambina sta bene, dovrà essere sottoposta ad altri interventi al fine di tutelare il rene sano. Soddisfazione è stata espressa dal presidio sanitario: