Sostenere la sicurezza e il benessere delle persone fragili: ecco il numero verde di emergenza caldo/freddo del Piano di Zona S9

I continui cambiamenti climatici e le diverse allerte meteo, sia nella stagione estiva che in quella invernale che hanno caratterizzato gli ultimi anni, hanno spesso costretto le persone soprattutto anziane o più fragili a rimanere chiuse in casa. Il Piano di Zona Ambito S9, afferente ai diciassette comuni del Golfo di Policastro e del Basso Cilento, in collaborazione con la Copperativa Sociale “Sarurno”, ha previsto l’attivazione del numero verde 800 911 460 legato all’emergenza caldo/freddo.

L’iniziativa

Nell’ambito del potenziamento della campagna di promozione Home Care Premium 2022. Si tratta nello specifico di un numero di telefono gratuito, attivo tutti i giorni h24, con operatori preposti in grado di dare una risposta tempestiva a inconvenienti o problemi di vario genere che possono verificarsi a causa delle criticità legate alle temperature estreme.

Ma anche solo per la sensazione di solitudine e di scarsa protezione che soprattutto gli anziani o le persone più fragili possono avvertire.

Il commento

“A volte basta davvero poco per rassicurare le persone più fragili – ha affermato la coordinateice del Piano di Zona S9 Gianfranca di Luca – Soprattutto ora, con l’aumento delle temperature, la necessità di rimanere a casa proietta le persone anziane verso giornate davvero estenuanti, e sapere che possono contare su un supporto nei casi di necessità, può alleviare le paure e le tensioni. E tendere una mano a coloro che si possono trovare in difficoltà. È questo l’obiettivo primario del Piano di Zona S9“.