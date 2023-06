Battipaglia: nasce il Consorzio “Tusciano Solidale” del Piano di Zona S04_01 con Battipaglia, Bellizzi e Olevano sul Tusciano

Il coordinamento istituzionale del Piano di Zona Ambito s04_01 ha approvato all’unanimità gli atti per la costituzione del Consorzio d’Ambito che prenderà il nome di “Tusciano Solidale“.

L’incontro

Presenti all’importante incontro istituzionale la Sindaca Cecilia Francese, l’assessore alle Politiche Sociali Francesca Giugliano, il Sindaco di Bellizzi Domenico Volpe e il Sindaco di Olevano Sul Tusciano Michele Ciliberti.

La procedura burocratica passa direttamente ai consigli comunali dei tre Comuni che saranno chiamati a varare gli adempimenti successivi per la completa operatività del Consorzio che gestirà i servizi sociali d’Ambito.

Le dichiarazioni

“Sono molto soddisfatta dell’univocità di intenti e di azioni che abbiamo messo in campo – dice la Sindaca Cecilia Francese -. Con una unica voce costituiamo questo Consorzio e rilanciamo in maniera decisiva il Welfare Sociale per i cittadini dei tre Comuni. Ora ci tocca lavorare sempre di più per migliorare e potenziare i servizi destinati alle fasce deboli“.