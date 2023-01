Sostegno alla povertà: così Salerno aiuta i più deboli

Un progetto per sostenere le persone in condizioni di povertà estrema o marginalità. Si chiama Prins (Progetti di Intervento Sociale) ed è finanziato dall’Ambito territoriale S5 con risorse europee. Esso ha l’obiettivo prioritario di potenziare l’erogazione e l’accesso ai servizi per i soggetti in difficoltà. Ciò anche e sopratutto mediante l’organizzazione di una rete che consenta di operare sul territorio con un approccio integrato di assistenza agli utenti e garantire la fruizione di diritti costituzionalmente garantiti valorizzando la dignità delle persone.

Il progetto

A garantire il servizio Fondazione Humanitas Universo, Fondazione Caritas, Associazione Don Giovanni Pirone, Associazione Don Arcangelo Giglio, Associazione l’Abbraccio onlus e ONMIC. Si tratta di realtà che opereranno in sinergia con altri enti del terzo settore e del volontariato sociale da tempo attive sul territorio.

Il comune di Salerno vuole quindi dare una risposta concreta ad un bisogno cresciuto con la pandemia e la crisi economica di far fronte al disagio ed allo stato di isolamento delle persone. Tutto questo avverrà mediante la creazione di una rete di servizi finalizzata a garantire un’assistenza continua ed efficace.

Le azioni

Tre le azioni previste: