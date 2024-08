Sostanza sospetta nel fiume a Sassano: colorazione biancastra mette in allarme i cittadini

Ancora una volta una colorazione sospetta in un affluente del Fiume Tanagro ha messo in allarme i cittadini. Questa volta la colorazione notata da più cittadini è biancastra, molto simile a quella riscontrata in un fiume a Sant’Arsenio meno di un mese fa.

La scoperta riguarda il Torrente Campigliole a Silla di Sassano. La tinta bianca potrebbe suggerire la presenza di latte o prodotti derivati. Le immagini sono state scattate da Salvatore Gasparro, un cittadino e rappresentante della protezione civile.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Sassano, e la situazione è comunicata anche ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.