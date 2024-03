Sosta a pagamento a Casal Velino: ecco le tariffe

L’amministrazione comunale di Casal Velino, guidata dal Sindaco Silvia Pisapia, recentemente ha deliberato le tariffe dei parcheggi in vista dell’estate 2024. Una decisione presa al fine di evitare la sosta disordinata delle autovetture all’interno della frazione Marina, in particolar modo lunghe le strade pubbliche, in vista dell’aumento previsto di turisti e vacanzieri. L’area di sosta a pagamento sarà valida a partire da lunedì 01 aprile 2024 a giovedì 31 ottobre 2024, dalle 08:00 all’ 01:00.

Tariffe previste

Per la sosta nelle strisce blu, il costo è di €1,00 per 2 ore – tariffa valida dalle ore 08:00 alle 20:00 – e di €2,00 per 6 ore – valida dalle ore 08:00 alle ore 01:00. In Piazza Marconi e nel parcheggio all’ingresso del paese, sono previste delle eccezioni. Nel primo caso, ci sarà una tariffa a tempo pari a €1,00 per ogni 30 minuti, per il parcheggio “rotonda” invece il ticket è di €1,00 dalle ore 08:00 alle 17:00/ €2,00 dalle 17:00 alle ore 01:00.

Abbonamenti per i residenti e i non residenti

Per chi poi vorrebbe usufruire di un abbonamento, sono previsti dei costi specifici. I residenti possono usufruire di abbonamento bimestrale €70,00, abbonamento mensile €50,00, quindicinale €30,00. L’abbonamento mensile per i residenti su aree soggette a pagamento è di €10,00. Per i non residenti invece, abbonamento mensile €70,00 (prima vettura), quindicinale €40,00, settimanale €30,00.