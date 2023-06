Sosta a Battipaglia: novità per residenti e lavoratori

Il comune di Battipaglia offre la possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili per la sosta nelle strisce blu a tariffe agevolate. Questa opportunità è rivolta a residenti, lavoratori e studenti non residenti che desiderano parcheggiare in modo conveniente nel centro abitato.

Abbonamento residenti

L’abbonamento a tariffa agevolata (20 euro) per cittadini residenti prevede un unico abbonamento per nucleo familiare, legato a un autoveicolo specifico tramite il numero di targa. Tuttavia, i titolari dell’abbonamento non possono pretendere una garanzia di disponibilità di posti auto in nessuna area di sosta. L’abbonamento è valido per tutte le aree di sosta.

Abbonamenti dei lavoratori non residenti

L’abbonamento a tariffa agevolata per lavoratori non residenti (35 euro) si rivolge a coloro che entrano abitualmente nel centro abitato di Battipaglia per motivi di lavoro. Questo abbonamento richiede l’autocertificazione della condizione lavorativa.

Come per l’abbonamento residenti, anche qui l’abbonamento è legato a un autoveicolo specifico tramite il numero di targa. La stessa tipologia di abbonamento può essere ottenuta anche dai titolari di attività commerciali con sede operativa nel centro abitato di Battipaglia, così come dai pubblici dipendenti non residenti. Inoltre, l’abbonamento può essere rilasciato a coloro che lasciano il loro autoveicolo a Battipaglia per proseguire il tragitto per motivi di lavoro o studio tramite autobus e/o treno. Come per l’abbonamento residenti, i titolari dell’abbonamento lavoratori non hanno garanzia di disponibilità di posti auto in nessuna area di sosta.

Grazie alla possibilità di sottoscrivere questi abbonamenti a tariffa agevolata, residenti, lavoratori e studenti non residenti possono parcheggiare nelle strisce blu a prezzi convenienti, contribuendo a una migliore gestione della sosta nel centro abitato di Battipaglia.