Sorpreso a commettere un furto. Con sé aveva tre coltelli: arrestato

Ancora un arresto per furto. Prosegue l’attività delle forze dell’ordine volta a frenare i reati predatori che ormai sembrano essere sempre più diffusi nel comprensorio salernitano. Diversi i colpi in tutta la provincia: furti in abitazione, in attività commerciali ed anche in depositi e garage.

Allarme furti nel salernitano

Proprio nei giorni scorsi diversi colpi sono stati segnalati tra Albanella ed Eboli, portati via anche attrezzi agricoli e contenitori contenenti olio d’oliva.

Ecco perché negli ultimi mesi anche le forze dell’ordine hanno incrementato i controlli sul territorio.

Furti: l’arresto

Proprio nell’ambito dei controlli da parte della sezione Volanti di Salerno, gli uomini della Polizia di Stato hanno tratto in arrestato in flagranza di reato un giovane extra comunitario. Si tratta di E.K.I., irregolare sul territorio nazionale. Gli uomini delle forze dell’ordine lo accusano di furto in appartamento.

Sottoposto a perquisizione gli agenti gli hanno trovato un coltello multiuso, una lama di metallo di 20 centimetri con due incavi sulla parte dorsale ed una seconda lama della lunghezza di 17 centimetri.

Per lui scatteranno anche i provvedimenti conseguenti al suo status di irregolare sul territorio nazionale italiano.