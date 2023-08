Sorpresi nella movida con un coltello e un passamontagna: nei guai due giovani originari del Cilento

I Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota, diretti dal Maresciallo Francesco Carelli, hanno scoperto due giovani cilentani in possesso di un coltello e di un mephisto (un tipo di passamontagna), tipico indumento utilizzato anche per commettere azioni alquanto pericolose. I militari hanno sorpreso i due giovani, originari del Cilento ma residente a Milano, durante un regolare controllo della movida notturna effettuato a Marina di Camerota.

Il controllo e la denuncia

Fermati a bordo della propria autovettura per un semplice controllo, i due ragazzi 17enne e un 20enne, sono stati poi sottoposti a perquisizione al termine della quale sono stati ritrovati anche 4 grammi di sostanza stupefacente.

I due giovani sono stati denunciati a piedi libero rispettivamente al tribunale per i minorenni di Salerno e al Tribunale di Vallo della Lucania per porto abusivo di armi. Inoltre entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Milano perché in possesso di sostanze stupefacenti.