Sorpresa nel Cilento: esemplare di capodoglio nelle acque di Punta Licosa

Sono sorprendenti le immagini che arrivano da Punta Licosa. È dei giorni scorsi, infatti, la notizia dell’avvistamento a largo di un capodoglio immortalato da un diportista che lo ha segnalto alla nostra redazione. In realtà avvistamenti del genere non sono nuovi a largo delle coste cilentane e in generale della Campania.

Negli ultimi anni ne sono stati segnalati diversi, dal Golfo di Policastro al mare delle isole napoletane.

Moby Dick, un Capodoglio a Punta Licosa

I capodogli appartengono anch’essi alla famiglia delle balene, ma non sono la stessa cosa. Sono conosciuti per essere gli animali più grandi a possedere i denti. Anche per questo, hanno riempito alcune tra le pagine più belle della Letteratura. Basti pensare che il celebre Moby Dick, frutto della penna di Hermann Melville, è proprio uno di loro.