Sondaggio: Pasqua in famiglia o fuori casa?

È questa la domanda che in questo periodo di feste viene spesso fatta.

Per le vacanze pasquali si registra un consistente aumento di interesse verso il nostro Bel Paese, da parte di visitatori tedeschi, francesi, britannici, statunitensi, svizzeri, olandesi, austriaci e polacchi.

I dati in Italia, la Pasqua strizza l’occhio a Napoli

Napoli, ad esempio, spicca tra le mete europee. La gente ha ripreso a viaggiare, tant’è che l’indagine realizzata da CST-Centro studi turistici per Assoturismo-Confesercenti conferma che oltre 1,7 milioni saranno le presenze nei centri del turismo culturale, con un incremento di circa 190 mila pernottamenti rispetto alla Pasqua 2022.

Ecco cosa che ne pensano gli utenti di InfoCilento

I nostri utenti però, viaggiano controcorrente e con estrema fermezza l’80% resta a casa per Pasqua.

Ricchi pranzi e ricette tradizionali nelle case dei cilentani che, tra pastiere e pizze chiene, preferiscono passare le feste in famiglia.

Come da tradizione, meteo incerto

Qualche nota dolente non manca comunque. Già perché bello stare a casa…ma che prezzi per la spesa.Secondo Coldiretti in media saranno sei le persone su ogni tavola, si impiegherà mediamente 2,1 ore per pranzare ed è previsto un aumento del 10% di spesa a famiglia.

A mettersi contro poi c’è anche il meteo che in Campania prevede un weekend non proprio felice: temporali e piogge improvvise “rovineranno” i piani dei tanti cilentani fuori sede. E tu invece, cosa farai?