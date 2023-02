Sondaggio: Festival di Sanremo, lo guaderai? Nella Città dei fiori è tutto pronto

La Città dei fiori è pronta per il Festival di sanremo. A partire dal 07 febbraio Amadeus tornerà sul palco del Teatro Ariston al timone della 73esima edizione della kermesse musicale più importante d’Italia.

Ecco la squadra di Sanremo 2023

Al suo fianco Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Ventotto i cantanti in gara, tra conferme, graditi ritorni e nuove leve.

Tra gli ospiti attesi, i vincitori della passata edizione, Blanco e Mahmood, i Pooh, Albano e Massimo Ranieri, e poi ancora i Black Eyed Peas, i Maneskin e i Depeche Mode.

I duetti in programma

Per non parlare dei tanti artisti che duetteranno con i big nel corso la serata cover. Qualche nome? Eros Ramazzotti, Elisa, Sangiovanni, Emma, Arisa, Manuel Agnelli, Edoardo Bennato, Noemi e tanti, tanti altri ancora.Insomma, musica di tutti i generi per tutte le generazioni. Ed è proprio questo il segreto dei Festival di Sanremo targati Amadeus.

Ma tu lo vedrai?

Secondo il nostro sondaggio settimanale, inaspettatamente il 57% degli utenti non sarà davanti la tv in queste 5 sere. “Lo vedrò a spezzoni”, scrive Sara. “Troppo lungo”, sostiene Gianna.Riuscirà questo Festival ad avere lo stesso successo di quelli precedenti?

Noi ci auguriamo di si, anche perché un’importante novità riguarda proprio noi di InfoCilento che per la prima volta saremo presenti in sala stampa e al teatro Ariston, pronti a raccontarvi tutti i momenti più importanti dell’evento. Seguiteci in tanti!