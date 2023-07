Sondaggio: arrivano i saldi estivi, ne approfitterai?

L’estate è finalmente arrivata, e con essa anche una delle attività preferite da molti appassionati di shopping: i saldi estivi! Questo periodo dell’anno offre l’opportunità ideale per fare acquisti convenienti e rinnovare il guardaroba con gli ultimi trend di moda, senza svuotare il portafoglio.

Secondo molte persone, prima di immergersi nell’euforia dello shopping, è importante pianificare con cura. Il primo passo è quello di stilare una lista dei capi d’abbigliamento o degli accessori che si desidera acquistare stabilendo un budget realistico. Inoltre, fare una ricerca preliminare su negozi e marchi che partecipano ai saldi estivi, è un modo intelligente per non perdere le occasioni migliori.

Ma tu ne approfitterai? I risultati del sondaggio

Per i nostri utenti non ci sono dubbi. L’88% approfitterà degli sconti stagionali. Alcuni affermano che proveranno ad accaparrarsi qualche capo invernale in modo da fare scorta per i mesi più freddi; le donne si dedicheranno all’acquisto di borse ed accessori, mentre i più giovani compreranno abbigliamento estivo.

Le nuove regole europee

Non tutti sanno però che, le spese “pazze” sono cambiate. Da quest’anno, in conformità alle nuove regole stabilite dall’Unione Europea, i venditori dovranno seguire precise direttive riguardo all’indicazione dei prezzi durante i saldi. La norma richiede venga indicato non solo il prezzo ribassato per i saldi, ma anche il prezzo praticato nei 30 giorni precedenti. Questo prezzo precedente non è necessariamente il prezzo originale della merce, ma il prezzo più basso che l’articolo ha avuto durante il periodo considerato. Inoltre, la percentuale di sconto deve essere applicata al prezzo minore raggiunto negli ultimi 30 giorni.

Obiettivo: trasparenza

L’obiettivo di questa nuova normativa è garantire una maggiore trasparenza per i consumatori, consentendo loro di valutare in modo più accurato l’entità dello sconto e fare scelte d’acquisto informate. Sarà più facile confrontare i prezzi e determinare se l’offerta rappresenta un vero affare.

La nuova legge nazionale recepisce le disposizioni comunitarie e prevede sanzioni amministrative per i venditori che non rispetteranno tali disposizioni. Le sanzioni possono variare da 516 a 3.098 euro, a seconda delle violazioni commesse.

Questa riformula si basa sull’importanza di garantire la tutela dei diritti dei consumatori durante i saldi estivi, promuovendo la trasparenza e l’equità nel settore del commercio al dettaglio.