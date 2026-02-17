Solidarietà in cammino dal Cilento al deserto dell’Hammada

Una nuova missione umanitaria si prepara a partire dal Cilento per raggiungere il sud dell’Algeria. Dal 16 al 28 marzo 2026, l’associazione Piccoli Ambasciatori di Pace ODV, in stretta collaborazione con l’associazione Giro Mondo di Morlupo, rinnoverà il proprio impegno al fianco del popolo Saharawi. Da quasi mezzo secolo, questa comunità vive in esilio forzato in una delle zone più inospitali del pianeta, mantenendo tuttavia un’organizzazione civile e una dignità esemplari nonostante le condizioni estreme della Hammada.

Questa iniziativa non rappresenta solo l’attività di una singola associazione, ma incarna la volontà collettiva di Agropoli e dell’intero territorio cilentano di costruire reti di solidarietà internazionale che superino i confini geografici.

Tre pilastri per il sostegno concreto

La spedizione del 2026 si concentrerà su tre aree d’intervento fondamentali, studiate per rispondere alle necessità primarie della popolazione locale.

Il progetto denominato Adotta una capra, attivo dal 2019, mira a garantire autonomia alimentare alle famiglie più vulnerabili, con particolare attenzione ai nuclei che includono persone con disabilità. Attraverso la donazione di capre da latte acquistate direttamente da allevatori locali, si favorisce non solo il nutrimento ma anche il sostegno all’economia interna dei campi.

Sul fronte dell’istruzione, l’iniziativa Mani e matite porterà nelle scuole materiali didattici selezionati insieme ai docenti del posto. Oltre alla distribuzione di cancelleria, il progetto prevede un gesto simbolico e concreto: la piantumazione di un albero in ogni plesso scolastico come segno di speranza e cura per il futuro. Verranno inoltre organizzate colazioni comunitarie e promossi scambi epistolari tra bambini italiani e Saharawi per favorire l’integrazione culturale.

Infine, il programma HammadaSupport si occuperà di potenziare il sistema sanitario. Dopo aver fornito negli anni passati attrezzature cruciali come defibrillatori ed elettrocardiografi, la missione 2026 si focalizzerà sulla consegna di nuovi farmaci e sulla distribuzione di kit di primo intervento agli operatori sanitari saharawi, rafforzando la capacità di risposta medica locale.

L’appello alla partecipazione collettiva

Il successo della missione dipende dal coinvolgimento della comunità. Gli organizzatori hanno lanciato un appello per la raccolta di donazioni economiche, farmaci e presidi sanitari. Ogni cittadino può contribuire anche attraverso la creazione di kit sanitari o semplicemente diffondendo l’iniziativa sul territorio.

L’obiettivo è trasformare i valori di pace e giustizia in azioni tangibili, affinché la distanza tra Agropoli e il deserto algerino si annulli nel segno della solidarietà internazionale. Per conoscere le modalità di sostegno e i punti di raccolta, è possibile rivolgersi ai canali ufficiali dell’associazione Piccoli Ambasciatori di Pace ODV.