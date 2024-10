“Solidaire” è approdata a Salerno: i 41 migranti resteranno in Campania. “Viaggio lungo e difficile”

La nave Solidaire ha attraccato al porto di Salerno poco prima delle 14 di ieri. A bordo 41 migranti, di cui 28 minori non accompagnati provenienti, principalmente, da Siria, Sierra Leone, Gambia e Guinea Bissau. È l’ennesimo sbarco in città, il 37esimo per l’esattezza, nonché il quinto dall’inizio dell’anno. I 41 migranti a bordo della ong Solidaire, ex Open Arms, al suo primo salvataggio nel Mediterraneo centrale, sono tutti di sesso maschile.

I migranti resteranno in Campania

I minori al di sopra dei 16 anni sono stati presi in carico dalla prefettura, i più piccoli, invece, dal settore politiche sociali del Comune. Tutti resteremmo in Campania. Un viaggio lungo, complicato e difficile prima di arrivare in un porto sicuro. Prima di scendere di corsa da quella scaletta per la fretta di iniziare presto un nuovo futuro.

Il prefetto Francesco Esposito ha raccontato che i migranti a bordo della Solidaire sono stati salvati a bordo di un gommone stracarico di persone. Le operazioni di sbarco sono durate circa un paio d’ore, massima attenzione è stata riservata ai minori. Dopo i controlli sanitari e le operazioni di sbarco, sono proseguite le attività di indagine, in particolare il Questore Giancarlo Conticchio ha evidenziato come le indagini della Squadra Mobile si concentreranno sulla presenza eventuale di scafisti a bordo.