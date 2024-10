Salerno, 37esimo sbarco: sono 41 i migranti arrivati a bordo della Solidaire, 28 sono minori

Sbarco numero 37 per la città di Salerno, il quinto dall’inizio dell’anno. Sono 41 i migranti arrivati nella tarda mattinata di oggi a Salerno a bordo della Solidaire, ex nave open arms, nonché la più grande nave ong finora messa in mare.

41 migranti tra cui 28 minori

Più della metà dei migranti a bordo, tutti uomini, sono minori. 28 per la precisione. Collaudata ormai la macchina dei soccorsi e dell’accoglienza messa in campo, nei giorni scorsi, da un tavolo di coordinamento che si è svolto in prefettura. Il prefetto ha già annunciato che tutti i migranti rimarranno in Campania.