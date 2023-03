Soccorso dai carabinieri dopo un infarto: non ce l’ha fatta il 73enne

Non ce l’ha fatta l’anziano di 73 anni colto da un malore ieri mattina nella sua abitazione. L’uomo era stato in un primo momento soccorso dai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vallo Scalo intervenuti in una situazione di emergenza nel territorio del comune di Salento. La loro tempestiva azione in un primo momento aveva permesso di salvare la vita al 73enne. Poi il trasferimento all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove però è sopraggiunto il decesso.

L’intervento dei Carabinieri

Tutto era cominciato quando una nipote dell’anziano ha chiamato la centrale operativa della Compagnia di Vallo della Lucania per segnalare la mancata risposta dello zio alle sue insistenti chiamate. Preoccupata per il suo stato di salute, la donna ha chiesto aiuto ai Carabinieri.

La prontezza e la professionalità dei militari intervenuti avevano permesso di prestare la prima assistenza all’anziano, di allertare il 118 e di mettere in sicurezza l’uomo, assistendolo fino all’arrivo dei sanitari.

Il decesso

L’anziano è stato successivamente trasportato presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto ad accertamenti medici che hanno confermato il sospetto di un principio di infarto. Purtroppo, però, nel corso della giornata è sopraggiunto il decesso. Troppo gravi le condizioni del 73enne, inutili le cure a cui è stato sottoposto.