Smottamento sulla strada principale di Sant’Arsenio: arteria chiusa dalla Provincia di Salerno | VIDEO

Continuano senza sosta i lavori per consentire la riapertura della Strada Provinciale 426 nel centro abitato di Sant’Arsenio, chiusa in via preventiva prima dal Comune, e poi dalla Provincia di Salerno – settore Viabilità, che ne detiene la competenza, a causa di uno smottamento che si è verificato nella serata di lunedì.

Gli interventi

Già dalle prime ore i tecnici comunali, insieme alla Polizia Municipale ed ai volontari della Protezione civile di Sant’Arsenio hanno provveduto a chiudere l’arteria e ad evitare che lo smottamento si allargasse. Poi nella giornata di ieri la chiusura totale dell’arteria da parte della Provincia di Salerno.

La società che si sta occupando dei lavori necessari alla riapertura della strada, la G.G. Costruzioni di San Pietro al Tanagro, sta lavorando per il ripristino dei servizi e dell’arteria. A provocare lo smottamento, infatti, un grosso guasto sulla condotta fognaria che ha praticamente fatto franare il manto stradale. I lavori stanno nelle fasi finali.

I disagi

Dopo il ripristino dei servizi, infatti, sarà ripristinato anche il manto stradale, per consentire l’apertura dell’arteria. Il traffico nelle ultime 48 ore è stato deviato per le strade periferiche del paese per consentire di raggiungere i paesi limitrofi di Polla e San Pietro al Tanagro.