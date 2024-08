SMET compie 77 anni. Il Cav. De Rosa: “I nostri collaboratori la forza e l’orgoglio dell’impresa”

77 anni e non sentirli. Il gruppo SMET celebra il proprio compleanno con una serata speciale.Presentatore dell’evento è stato il giornalista Filippo Roma, che dieci anni fa fu testimonial per la campagna sul trasporto sostenibile. Alla celebrazione hanno partecipato il fondatore Domenico De Rosa, suo figlio il Cav.del Lav. Luigi e l’attuale CEO, il Cav. Domenico De Rosa .

L’amministratore delegato di SMET ha voluto sottolineare l’importanza e la riflessione legate a questo anniversario. “È stata una serata emozionante,incentrata su quella che è la vera forza motrice di SMET: i nostri collaboratori. Senza di loro, non avremmo mai potuto raggiungere certi traguardi e successi. È un gruppo che si è evoluto nel tempo e, in 77 anni, si sono susseguiti numerosi cambiamenti. C’è stata una successione di tre generazioni e ora, con i miei figli e nipoti, siamo già alla quarta.”

SMET esiste dal 1947, e ricordare il percorso fatto finora è un esercizio salutare. “I nostri collaboratori rappresentano la nostra più grande energia, la nostra forza, il nostro orgoglio – sottolinea il Cav. De Rosa -. L’affidabilità e la professionalità dei nostri drivers e di tutte le persone che lavorano con noi sono essenziali per ambire a nuovi obiettivi e tagliare, ogni anno, dei nuovi e più importanti traguardi. È a loro che va il primo e più sentito ringraziamento.”

De Rosa ha voluto enfatizzare come questa relazione sia vitale per l’azienda e come ci sia una viva reciprocità tra l’impresa e i propri dipendenti. “Sono venuti collaboratori da tutta Europa, ma il cuore pulsante è a Salerno e vogliamo che rimanga qui, in questa terra. È qui che desideriamo continuare a coltivare le nostre radici. Nel nostro settore è possibile lavorare dal Sud Italia per raggiungere, operare e vincere in tutta Europa. È necessario mettersi in gioco, osservare il mercato e non fermarsi mai. Noi cerchiamo di creare valore per il settore, non solo per la nostra impresa. Vogliamo dare un contributo significativo al comparto che, va ricordato, è un elemento essenziale della nostra economia.”

Il CEO di SMET ha voluto sottolineare, a tal proposito, un momento molto significativo della celebrazione dei 77 anni del gruppo. “Noi fondiamo gran parte del nostro valore sul territorio. Il fatto che IVECO ci abbia consegnato un suo nuovo veicolo, che andrà in produzione dall’anno prossimo, è sicuramente significativo. Questo veicolo è pienamente in linea con le tendenze della sostenibilità e rispecchia i nostri obiettivi e valori. Abbiamo messo la sostenibilità al centro ben prima che diventasse un’imposizione normativa.”

“La più grande risorsa di SMET è il gruppo, la cura del rapporto umano. SMET è una grande impresa, tra i principali player della logistica in Europa, ma che si fonda su vincoli familiari, non solo di sangue. Questa caratteristica ci ha accompagnato nel tempo: se siamo cresciuti così tanto, resistendo alle prove del tempo, lo dobbiamo a un’impostazione che, prima d’essere manageriale, è umana e familiare. È così – conclude il Cav. De Rosa – che affronteremo, sicuramente con successo, le sfide del presente e del futuro”.