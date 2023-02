Sisto Perdonà: dall’ospedale di Polla a Direttore del Dipartimento di Urologia del Pascale di Napoli

È iniziata nell’ospedale di Polla, al fianco dell’allora primario del reparto di urologia Domenico Rubino, la folgorante carriera del dott. Sisto Perdonà, da tempo uno dei massimi esperti in chirurgia urologica robotica ed attualmente Direttore del Dipartimento di Urologia dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Pascale” di Napoli.

La formazione a Polla

“Un talento della medicina con tanta voglia di apprendere”. Questa è la pima definizione che viene in mente al dottore Rubino pensando al collega che ha avuto al suo fianco al “Curto” di Polla dal 2000 al 2002 e che ha seguito vedendolo crescere in tre anni grazie alla sua continua voglia di imparare.

“L’ospedale di Polla – sottolinea con orgoglio Rubino – ha contribuito a formare anche dei medici che ora sono delle eccellenze a livello internazionale, ed il dottore Perdonà ne è l’esempio. Dopo essersi specializzato ha partecipato ad un concorso che ha vinto ottenendo così il posto nell’ospedale di Polla nel reparto dove ero primario. Fin da subito mi sono reso conto che si trattava di un talento e non mi sbagliavo. In pochissimo tempo ha appreso conoscenze nel campo della chirurgia e capacità tecniche che non sono comuni. Oltre ad essere un medico eccellente è anche una persona dotata di grande umiltà ed umanità”.

Chi è Sisto Perdonà

Il dottore Perdonà è ritenuto uno dei massimi esperti in chirurgia robotica urologica. Diversi interventi eseguiti sono stati definiti unici perché mai registrati prima nella letteratura scientifica internazionale.

Uno di questi è stata l’asportazione robotica di vescica e prostata, ricostruzione del condotto urinario e impianto di protesi peniena. Tutto in un solo intervento durato cinque ore durante le quali al paziente, affetto da un grave tumore, sono state asportate vescica e prostata, ricostruita, usando un segmento del suo intestino, una derivazione urinaria, e contestualmente gli è stata impiantata una protesi idraulica tri-componente del pene.