S’insedia a Pisciotta la Commissione Pari Opportunità

Si terrà questo pomeriggio (3 aprile 2023), alle ore 17, la cerimonia di insediamento della Commissione Comunale per le Pari Opportunità, le Politiche di Genere e i Diritti Civili di Pisciotta. La cerimonia è in programma nell’aula consiliare di Palazzo Mandina.

Il programma

Alla presentazione interverranno il sindaco Ettore Liguori, il presidente della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, Vincenzo Speranza e il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino.

Alle 18 è prevista la “Certificazione di parità di genere” a cura della dottoressa Simonetta De Luca Musella e a seguire “Minella” storia di una donna speciale di altri tempi, a cura dell’autrice Maria Mollo.

La giornata si concluderà con la prima assemblea dei componenti della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pisciotta. A comporla Pascaline Adjicoude, Lucia De Bellis, Angela Esposito, Suzanna Oana Iordanescu, Antonella Mautone, Ludovica Rambaldo, Brigida Senatore, Maurina Tambasco, Emanuele Solla e Gianluca Veneroso.

Cos’è la Commissione Pari Opportunità

La Commissione Pari Opportunità è un organismo permanente di consultazione all’interno comune di Pisciotta che ha lo scopo di realizzare iniziative per eliminare le disparità che le donne incontrano nel mondo del lavoro. Essa avrà la possibilità di elaborare proposte di interventi e politiche atte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta negli ambiti delle politiche di parità tra uomo e donna, politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, politiche integrate per i generi, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica, politiche integrate per cultura di genere, di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone.

La sua costituzione è stata fortemente voluta dall’assessore Assunta Giaquinto.