Simposio Internazionale di scultura in Pietra del Cilento: l’iniziativa a Roccagloriosa

L’Associazione “La Rocca delle Arti” indìce la seconda edizione del Simposio Internazionale di scultura in Pietra del Cilento di Roccagloriosa “Le Rocche delle Arti”, che si svolgerà da lunedì 30 settembre a domenica 13 ottobre 2024 a Roccagloriosa.

Anche per questa seconda edizione il tema sarà lo stesso della manifestazione “La Rocca delle Arti”, Re-Esistenza, che è stato il filo conduttore delle varie manifestazioni svolte dall’associazione nel corso del 2024.

I partecipanti e la giuria

Gli scultori in gara saranno: Rocco Cardinali di Abatemarco (SA); Rita Passarelli, Calvizzano (NA); Carmela Rinaldi, Giugliano in Campania (NA); Nicola Iudici, Casaletto Spartano (SA); Fiorenzo Fiscina, Caselle in Pittari (SA).

La commissione giudicatrice sarà composta da: Prof. ssa Rosaria Iazzetta, Coordinatrice Scuola di Scultura, Accademia di Belle Arti di Napoli; Prof. Antonio Flumeri, Docente di tecniche del marmo e pietre dure, Accademia di Belle Arti di Napoli; Oriana Vertucci, Artista e vincitrice della prima edizione del Simposio di Scultura; Arnaldo Iudici, Artista; Emanuele Stifano, Artista; Roberto Rago, Rappresentante dell’Associazione “La Rocca delle Arti”; Francesco Surrentino, Rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Roccagloriosa

Domenica 13 ottobre 2024, con una manifestazione pubblica la Commissione artistica dichiarerà il vincitore del “II Simposio Internazionale di scultura in pietra del Cilento di Roccagloriosa” e sarà effettuata la premiazione degli artisti partecipanti al concorso.

Il programma della Rocca delle Arti

Dal 30 settembre al 5 ottobre inizieranno i lavori al campo sportivo di Roccagloriosa in contrada Laura.

Dal 9 al 12 ottobre completamento dei lavori nelle piazze di Roccagloriosa ed Acquavena.

Gli artisti saranno così dislocati:

Rocco Cardinali, Piazza del Popolo; Rita Passarelli, Borgo Sant’Antonio; Carmela Rinaldi, Piazza San Nicola; Nicola Iudici, Piazza Potentissima (Acquavena); Fiorenzo Fiscina, Piazza Europa.

Il 13 ottobre, in piazza San Nicola, a partire dalle ore 19.30, premiazione finale.