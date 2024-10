Silvia Nowak uccisa a Castellabate: una rosa rossa per ricordarla nel luogo del ritrovamento

Un omicidio efferato, brutale che non conosce ancora la sua mano. Il mistero attorno alla morte di Silvia Nowak continua a preoccupare la piccola frazione di Ogliastro Marina, nel Comune di Castellabate. L’intero paese è finito sotto la luce dei riflettori, con i grandi media nazionali che sono accorsi in massa sul triste luogo del ritrovamento per seguire da vicino le indagini.

Una rosa per Silvia

Mentre è ancora caccia all’assassino, tra lo smarrimento generale, questo pomeriggio c’è stato un bellissimo gesto: una rosa rossa dedicata a Silvia Nowak è comparsa sul luogo del ritrovamento. A depositarla, insieme ad un lumino, Mariassunta Verrone una cittadina di Ogliastro Marina. Un simbolo semplice, un segno di vicinanza in un momento terribile per tutta la comunità