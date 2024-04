Sii Saggio, Guida Sicuro: la campagna sulla sicurezza stradale promossa da InfoCilento fa tappa a Roccadaspide

Oltre 7300 studenti formati e 30 tappe in tutto il territorio campano, sono i numeri della X edizione del progetto #siisaggioguidasicuro, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani con l’obiettivo di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura.

La tappa di Roccadaspide

Ad ospitare la trentunesima tappa del roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro” venerdì 5 aprile dalle ore 10:00 alle 12,30 sarà l’Aula Consiliare del Comune di Roccadaspide. La cittadina dell’alta valle del fiume Calore, alle porte del Cilento, sarà anche l’ultima tappa dell’iniziativa #siisaggioguidasicuro nel salernitano.

I saluti affidati a Gabriele Iuliano, Sindaco di Roccadaspide, Renato Josca, Sindaco di Albanella, Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania, Rita Brenca, Dirigente Scolastico IC Roccadaspide, Domenico Cerruti, Editore InfoCilento e partner “Sii Saggio, Giuda Sicuro”, Rocco Di Filippo, Delegato ANCI Campania, precedono gli interventi di Mimì Minella, Direttore Uffico X Ambito Territoriale di Salerno, Simone Fucito, Consultant Associazione Meridiani – Referente Progetto Scuola “Sii Saggio, Guida Sicuro” UniNA e del Cap. Giuseppe Colella, ComandanteCompagnia Carabinieri di Agropoli.

Modera Alessandra Pazzanese, Giornalista InfoCilento.

I partner: c’è InfoCilento

#siisaggioguidasicuro punta a sviluppare incontri di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale presso gli Istituti scolastici di primo e secondo grado e presso le Università grazie alla partecipazione e alla collaborazione del personale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Anas, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, di tutte le Forze dell’Ordine. Patrocinio morale di Enti ed Istituzioni di categoria e da Rai Campania e media partnership di Rai Pubblica Utilità, Rai Isoradio e InfoCilentoTv.

La mission

L’obiettivo è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull’incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza.

Alla sua X edizione, il progetto ha incontrato ad oggi oltre 37 mila studenti degli istituti di primo e secondo grado del territorio campano e degli atenei della regione Campania.

Ricordiamo che l’appuntamento di chiusura della decima edizione si terrà il 9 maggio 2024 con la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale” in Piazza Municipio dove sarà allestito, con il contributo degli Enti, Fondazioni e Associazione di categoria che collaborano al progetto, il “Villaggio sulla Sicurezza stradale” che ospiterà testimonial del mondo televisivo, dello spettacolo e dello sport a cura del CONI Campania che affiancano e sostengono da anni il progetto.

Il Villaggio sarà punto di qualità per il pubblico che degusterà ottime delizie eno-gastronomiche a cura della Baita del Re Resort. L’aspetto tecnico è affidato al Gruppo Adler di Paolo Scudieri. La sicurezza è affidata a Universo Humanitas. La X edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” è curata nella parte grafica da Walton Zed, considerato tra i più promettenti artisti italiani.