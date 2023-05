“Sii Saggio, Guida Sicuro”: InfoCilento a Napoli per la 9^ edizione

Un evento sulla sicurezza stradale per educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura. Un’occasione che InfoCilento ha considerato come valida opportunità a cui presenziare direttamente, cogliendone a pieno spunti e possibilità di partecipazione in qualità di azienda mediatica.

L’iniziativa

L’atteso appuntamento, che prende il nome di “Festival della Sicurezza Stradale”, è per il prossimo 17 maggio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli alle ore 10.00 con il taglio del nastro del “Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro” alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e delle massime autorità politiche, militari ed istituzionali regionali.

Specificamente ubicato a Napoli nella location per eccellenza della Regione Campania, la mostra D’Oltremare ospiterà invece un progetto, “siisaggioguidasicuro”, che sarà esportato su tutto il territorio nazionale.

L’assessore alla Sicurezza e alla Legalità della Regione Campania Antonio Parlati, in qualità di Direttore del Centro Produzioni Rai di Napoli, esprime la necessità di insistere con queste occasioni formative valide per la diffusione del Valore della salvaguardia della vita, occasioni da rivolgere, come in questo caso, ai giovani che approcciano alla mobilità su strada già in fase adolescenziale.

Il programma

L’inizio delle attività del “Festival della Sicurezza” sarà celebrato con la Cerimonia dell’Alzabanduera da parte della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli e la Premiazione del Concorso di idee-Inventa una soluzione per la sicurezza stradale al Teatro Mediterraneo, condotta dai testimonial della manifestazione Gigi & Ross.

A seguire si entrerà nel vivo della fiera con la visita al “Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro” dove gli studenti, provenienti dagli istituti superiori della regione Campania, potranno cimentarsi alla guida dei simulatori presenti all’interno del Pulmann Azzurro e salire a bordo dell’auto Lamborghini della Polizia di Stato.

La cerimonia che si terrà all’interno del “Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro” sarà condotta da Alessandro Bolide di Made in Sud.

Questa, come le future, sarà un’occasione di rafforzamento del brand InfoCilento finalizzata alla diffusione più ampia e diversificata della mission aziendale, lavorando su una maggiore notorietà e stringendo un legame con i propri partner operanti nel settore della comunicazione.

Infine, InfoCilento coglierà validi spunti di diffusione del messaggio sulla sicurezza sulla strada, urgente soprattutto verso le nuove generazioni a cui verrà direttamente trasferita la manifestazione con la diretta social e un ampio servizio in differita utile alle scuole.