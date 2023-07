Sicurezza urbana ad Agropoli: amministrazione Mutalipassi presenta le iniziative intraprese

Presso l’Aula Consiliare del Comune di Agropoli, si è tenuta questa mattina una conferenza stampa dedicata alla sicurezza urbana. L’evento è stato l’occasione per discutere delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, durante il primo anno di mandato e per presentare le prossime proposte. Tra i temi affrontati i progetti per la realizzazione di un nuovo Commissariato di Polizia di Stato e la costruzione della nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri. Entrambi i progetti sono in procinto di approvazione dei progetti esecutivi e, grazie ai fondi ottenuti tramite mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, sarà possibile procedere con la gara d’appalto.

Il Commissariato

Il progetto per il nuovo Commissariato prevede una spesa di 2,5 milioni di euro. La struttura sorgerà su un terreno di 3.100 mq e si svilupperà su due livelli, con una superficie totale di 1.600 mq. Saranno disponibili spazi per ospitare 40 agenti di polizia e il Commissariato sarà situato nelle vicinanze di via Fiamme gialle, a breve distanza dalla nuova caserma della Compagnia della Guardia di Finanza.

Il Comando Compagnia Carabinieri

La sede del Comando Compagnia Carabinieri sarà invece realizzata nei pressi della Via del Mare e comprenderà due corpi di fabbrica, con zone operative e alloggi per il personale militare. I dettagli del progetto includono 1.100 mq di zona operativa, 225 mq di zona servizi, 130 mq di zona logistica, 160 mq di camerate e 600 mq di alloggi. L’investimento complessivo per questa struttura ammonta a 5 milioni di euro.

Novità in arrivo anche per la videosorveglianza con nuove telecamere da installare in città.