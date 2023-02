Sicurezza stradale, da Salerno l’appello: «prevenzione per evitare altre tragedie»

Due donne hanno perso la vita nei giorni scorsi sulla A4, alla barriera di Milano-Ghisolfa mentre si fermavano a pagare il pedaggio autostradale. Un’auto che pare si muovesse ad alta velocità si è schiantata contro di loro, uccidendole sul colpo. Le telecamere hanno ripreso l’auto che procedeva dritta come se l’autista non avesse visto il casello. Attualmente l’autista è ricoverato in ospedale ed è indagato per omicidio stradale plurimo. Le indagini sono in corso per stabilire se l’uomo fosse distratto o sotto l’effetto sostanze.

L’attenzione sulla sicurezza stradale

La tragedia ha scioccato l’Europarlamentare Lucia Vuolo (FI-PPE), membro della Commissioni Trasporti dell’Eurocamera, che ha promosso emendamenti per finanziare la manutenzione delle strade, la segnaletica e i dispositivi di sicurezza come guard-rail e barriere sonore ed acustiche con i fondi europei. Vuolo afferma che la prevenzione è l’unica risorsa aggiuntiva alla sensibilizzazione ed alla repressione per evitare altre tragedie.

“Da quando sono a Bruxelles, ho tante volte promosso con emendamenti vari, che la manutenzione delle strade, della segnaletica stradale ed anche di tutti i dispositivi di sicurezza come guard-rail, barriere sonore ed acustiche siano economicamente finanziabili dai fondi europei”, ha dichiarato.

L’intervento dell’AIFVS Salerno

Teresa Astone, rappresentante dell’Associazione che raduna i familiari e le vittime della strada, ha sottolineato l’importanza della prevenzione e ha chiesto agli amministratori locali di prestare attenzione alla condizione della segnaletica stradale, di intervenire duramente su chi legge il cellulare alla guida o non allaccia le cinture di sicurezza e di ridurre i limiti di velocità nei centri storici. Inoltre, ha sollecitato la mappatura delle strade per consentire agli automobilisti di segnalare i punti di viabilità pericolosi, come previsto da una direttiva europea non ancora attuata.

“Il lavoro incessante e quotidiano di Teresa e di tanti altri colpiti da incidenti stradali è straordinario. E faccio mio il loro appello rivolto agli amministratori locali nel prestare attenzione alla condizione della segnaletica stradale inesistente o coperta. Si intervenga duramente su chi legge il cellulare alla guida o non allaccia le cinture di sicurezza, ne sto vedendo troppi in circolazione. Si lavori sulla riduzione dei limiti in pieno centro storico, tanto a Salerno come ovunque sia necessario. Così come previsto da una direttiva europea non ancora pienamente attuata, si proceda alla mappatura delle strade consentendo agli automobilisti di segnalare i punti di viabilità pericolosi”, ha detto l’europarlamentare Lucia Vuolo.

I dati

Al 21 febbraio 2023, sono 78 le persone morte sulla strada. Nel 2022 l’Associazione Amici della Polizia Stradale ha registrato 307 vittime, un dato in netta diminuzione rispetto al 2021 e al 2018, quando di incidenti mortali se ne contarono rispettivamente 471 e 612. Tuttavia, questi numeri raccontano ancora di uomini, donne e ragazzi vittime dell’alta velocità, dell’uso di stupefacenti, di alcool e di inesperienza alla guida.