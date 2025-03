Sicurezza stradale: a Salerno parte il progetto “Guida per la tua vita” | VIDEO

La sicurezza stradale al centro del nuovo progetto “Guida per la tua vita”, un’iniziativa fortemente voluta dalla prefettura di Salerno e che vede al centro la collaborazione della Motorizzazione Civile, della Sezione Polizia Stradale, dell’ACI – Automobil Club di Salerno, dell’ASL e delle Associazioni di Categoria delle Autoscuole UNASCA e CONFARCA.

Gli appuntamenti

Una serie di appuntamenti che per la prima volta coinvolgeranno le scuole di guida e i giovani che si apprestano a conseguire la patente. Appositi incontri volti a sensibilizzare, grazie anche alla presenza di agenti, sui rischi correlati all’uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. L’obiettivo è quello di intervenire sul tema della formazione e sensibilizzazione per creare una coscienza che porti a comprendere che violare le regole del codice della strada significa mettere a repentaglio la propria vita e la vita degli altri Nel corso di questi incontri sarà data ai ragazzi la possibilità di provare dei visori che simulano la guida in stato di ebbrezza e i giovani che partecipano avranno ore di lezione gratuite.

Il progetto è nato in seno al “Patto per prevenire e contrastare il disagio giovanile”, firmato in Prefettura il 18 giugno 2024 ed arriva proprio a seguito della fotografia del territorio scattata dall’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale che rileva da un lato una leggerissima flessione degli incidenti mortali in provincia e dall’altro un aumento dei sinistri con feriti. Dato rilevante è invece quello sulle sospensioni brevi della patente che nei primi due mesi del 2025 ha rilevato oltre 200 sospensioni per uso di smartphone.