Sicurezza statica e sismica delle scuole di Montesano: Comune ottiene 3 finanziamenti

Assegnati tre finanziamenti al Comune di Montesano sulla Marcellana per la realizzazione di valutazioni della sicurezza statica e sismica degli edifici scolastici.

I finanziamenti, arrivano dopo la presentazione delle apposite istanze da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, nell’ambito del POC Campania 2014/2020.

“Abbiamo presentato domanda di finanziamento per quei plessi che finora non avevano avuta alcuna verifica di vulnerabilità sismica o attività similari, spiega il sindaco Rinaldi. Parliamo dei plessi scolastici dell’Infanzia di Capoluogo, del Polo scolastico (Infanzia e ITT) di Montesano Scalo e della Scuola di Tardiano.

Un risultato importante che testimonia la continua e costante attenzione al mondo della scuola, alla sua programmazione, alla pianificazione comunale e all’edilizia scolastica.

Importanza prioritaria alla scuola, ecco le idee

Un’attenzione prioritaria che viene dalla prima consiliatura e sta continuando in questo inizio della seconda con risultati più che concreti (Finanziamento nuovo Polo dell’Infanzia Scalo, avvio lavori nuova Scuola Arenabianca, lavori in fase di conclusione sul plesso scolastico di Tardiano, nuovo progetto ITT per Provincia ed altri interventi).

Con questo ulteriore finanziamento, aggiunge Giuseppe Rinaldi, concludiamo la verifica di tutte le scuole in uso a Montesano, ci adeguiamo alle NTC vigenti ed ultime e rendiamo i luoghi privilegiati della crescita dei nostri ragazzi sempre più sicuri, aggiornati ed innovativi”.