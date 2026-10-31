Sicurezza fiume Testene: a Laureana Cilento 100mila euro per nuovi lavori ad Archi-San Paolo

Il Comune di Laureana Cilento ha dato il via libera al progetto esecutivo destinato a completare le opere di messa in sicurezza del Fiume Testene lungo l’asta fluviale compresa tra le località Archi e San Paolo. L’intervento, dall’importo complessivo di 100.392,34 euro, consentirà di reimpiegare le economie derivanti dai ribassi d’asta del precedente cantiere, garantendo un ulteriore consolidamento del territorio contro il rischio idrogeologico.

La decisione è stata formalizzata dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Angelo Serra con l’approvazione della delibera n. 60. I fondi impiegati attingono ai residui del finanziamento concesso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e regolamentato dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 53 del 14 ottobre 2020.

Il riutilizzo delle economie d’asta e la progettazione esecutiva

La normativa vigente sugli appalti pubblici prevede che le somme risparmiate durante la gara d’appalto restino vincolate fino alla fase di collaudo o di regolare esecuzione. Successivamente, i Comuni possono reinvestire tali risorse per gli stessi scopi di tutela del suolo, a patto di impegnarle tempestivamente.

A fronte di un’economia di gara calcolata in 100.559,72 euro, l’amministrazione di Laureana Cilento ha incaricato il direttore dei lavori, l’ingegnere Francesco Corsini, di redigere la progettazione per un ulteriore lotto di interventi. Dopo il parere favorevole sullo schema di fattibilità tecnico-economica espresso lo scorso maggio, il professionista ha depositato l’elaborato esecutivo definitivo, calibrato sulla somma disponibile di poco superiore ai 100 mila euro.

Le autorizzazioni ambientali e l’iter operativo

L’iter burocratico ha superato uno dei passaggi chiave con l’acquisizione dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico. Il via libera è stato rilasciato dalla Comunità Montana “Alento Monte Stella” in conformità con la Legge Regionale n. 11/96 e con il Regolamento Forestale campano.

Ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica sono partite le fasi di affidamento e l’avvio del cantiere.