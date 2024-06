Sicignano degli Alburni: pulizia dei terreni privati, arriva l’ordinanza. Sanzioni per chi non rispetta le regole

Con apposita ordinanza, il Sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, ha disposto il taglio e lo sgombero di rami di alberi e siepi sporgenti oltre il ciglio stradale, nonché l’abbattimento e la rimozione di alberi pericolanti e/o in stato di degrado, sradicati, stroncati o inclinati, su tutti i terreni confinanti con strade comunali, vicinali, interpoderali e di interesse pubblico del territorio comunale.

Provvedimenti entro 30 giorni

I proprietari dei terreni interessati sono tenuti a provvedere direttamente, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, al taglio e allo sgombero dei rami di alberi e siepi che sporgono oltre il ciglio stradale per un’altezza di almeno 5 metri.

Inoltre, dovranno provvedere all’abbattimento e alla rimozione di tutti gli alberi pericolanti e/o in stato di degrado, sradicati, stroncati o inclinati che potrebbero mettere a rischio l’incolumità delle persone o compromettere il transito veicolare o danneggiare le infrastrutture esistenti.

Mancato rispetto dell’ordinanza

In caso di mancato rispetto dell’ordinanza, il Comune provvederà d’ufficio a proprie spese, addebitando le spese ai proprietari inadempienti. In tal caso, il Comune eseguirà direttamente i lavori o li assegnerà a terzi, che potranno disporre del materiale legnoso come parziale compenso per il lavoro svolto.

Sanzioni amministrative

Oltre all’onere economico del mancato adempimento, i proprietari che non ottempereranno all’ordinanza saranno soggetti all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 a € 694,00, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada).