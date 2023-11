Sicignano degli Alburni, il comune promuove laboratori di ceramica gratuiti per bambini e ragazzi

Continua l’impegno del comune di Sicignano degli Alburni per permettere a tutti i giovani, a prescindere dal loro reddito familiare e dalla zona in cui vivono, di partecipare a varie attività. Il comune, guidato dal sindaco Giacomo Orco, infatti, dopo aver attivato i corsi di musica gratuiti, in collaborazione con il “Laboratorio Ceramire” ha presentato un nuovo progetto denominato proprio “Laboratorio di Ceramica”.

La finalità

Il progetto mira a promuovere la socializzazione e la cooperazione tra i bambini per permettere loro di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie risorse personali. Attraverso le varie attività i bambini e i ragazzi potranno acquisire sicurezza nelle proprie potenzialità e potranno intervenire personalmente nel processo creativo per accrescere l’autostima e le capacità manipolative.

Le info utili

Le iscrizioni, per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni, dovranno essere consegnate contattando il numero 3381551622. I corsi si terranno nella frazione di Zuppino, precisamente presso contrada Tempe. “Ringraziamo i genitori che ci hanno manifestato il loro interesse per questa iniziativa ed invitiamo tutti gli interessati ad iscrivere i propri figli entro la suddetta data. Sarà sicuramente un’ulteriore occasione di crescita” hanno fatto sapere dalla casa comunale.