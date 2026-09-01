Siccità a Monteforte Cilento: il Comune chiede lo stato di calamità

Il Comune di Monteforte Cilento ha attivato le procedure formali per ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale a causa dei gravi danni provocati all’agricoltura locale dalle eccezionali ondate di calore e dalla persistente assenza di precipitazioni nei mesi di luglio e agosto 2026. Con la delibera di Giunta n. 52 del 27 agosto 2026, approvata all’unanimità sotto la presidenza del sindaco Bernardo Mottola, l’amministrazione cilentana ha inoltrato una richiesta ufficiale alla Regione Campania per l’applicazione delle tutele previste dal Decreto Legislativo n. 102/2004.

Il provvedimento nasce dalla necessità di supportare le aziende agricole del territorio, messe a dura prova da un periodo prolungato di temperature ben al di sopra delle medie stagionali, che ha compromesso e in diversi casi distrutto i raccolti.

Siccità e calore record: l’impatto sul comparto agricolo locale

Le avversità meteo degli ultimi due mesi hanno colpito duramente le aree interne del Cilento, provocando ripercussioni sul tessuto economico e produttivo locale. Tra le colture maggiormente danneggiate figurano le produzioni tipiche della zona, quali castagneti e noccioleti, già segnalati a livello regionale per l’impatto subito dall’assenza prolungata di piogge.

L’atto d’impulso della Giunta comunale punta ad avviare la delimitazione formale del territorio di Monteforte Cilento tra le aree colpite dall’emergenza climatico-ambientale, consentendo così agli imprenditori agricoli di accedere ai sostegni normativi previsti.

Il mandato all’Area Tecnica e la ricognizione dei danni

Per quantificare in modo preciso l’ammontare delle perdite subite dalle attività produttive, la delibera conferisce mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di avviare una stima dettagliata dei danni. L’istruttoria avverrà raccogliendo le segnalazioni degli agricoltori locali e delle organizzazioni di categoria, per poi trasmettere la documentazione agli uffici dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

Copia del provvedimento è stata inviata anche alla Prefettura di Salerno e alla Provincia di Salerno per gli adempimenti di competenza.

Indennizzi Fondo AgriCat: scadenze e modalità per le aziende

Parallelamente all’iter per lo stato di calamità, il Comune richiama l’attenzione sulle misure di ristoro attivate tramite il Fondo mutualistico nazionale AgriCat. Gli agricoltori che hanno subito perdite possono inviare la denuncia di sinistro attraverso la piattaforma telematica ufficiale.