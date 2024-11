Si perdono sul Monte Gelbison: salvati da Vigili del Fuoco e escursionista

Un pomeriggio di paura sul Monte Gelbison si è concluso con un lieto fine grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi. Tre escursionisti, sorpresi dal calar della notte e disorientati dai sentieri, sono stati tratti in salvo grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e all’esperienza di Oreste Positano, guida alpina locale.

L’allarme e le operazioni di soccorso

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri quando i tre escursionisti, ormai al buio e impauriti, non riuscendo più a ritrovare il sentiero, hanno deciso di chiamare i soccorsi. La centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, contattando Oreste Positano, profondo conoscitore del Monte Gelbison e delle sue insidie.

Positano, grazie alla sua esperienza e alla conoscenza approfondita del territorio, è riuscito a localizzare gli escursionisti in difficoltà in tempi relativamente brevi. Guidato dalle indicazioni fornite dai dispersi e supportato dai vigili del fuoco, è riuscito a raggiungere il punto in cui si trovavano i tre escursionisti, ormai stremati e spaventati.

I tre escursionisti, una volta messi in salvo, hanno espresso la loro gratitudine ai soccorritori per il tempestivo intervento. “Siamo stati molto fortunati”, hanno affermato, “senza il loro aiuto non sappiamo cosa sarebbe successo”.