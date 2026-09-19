Si insedia a Salerno il nuovo Consiglio del Forum dei Giovani

Il nuovo Consiglio del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno si è insediato ufficialmente a Palazzo Sant’Agostino, segnando l’avvio di una fase operativa incentrata sulla partecipazione attiva delle nuove generazioni sul territorio. L’organismo consultivo rappresenta un punto di riferimento istituzionale per dare voce alle istanze giovanili provenienti da tutti i comuni del territorio salernitano.

Memoria storica e impegno civico

La seduta di insediamento si è aperta con un momento di profondo raccoglimento istituzionale. I consiglieri hanno osservato un minuto di silenzio in vista della Giornata Nazionale in ricordo degli internati italiani nei campi di concentramento nazisti. Questo gesto solenne ha ribadito l’importanza dei valori democratici, della consapevolezza civica e del rispetto per la memoria storica, unendo il senso delle istituzioni al ricordo dei militari e dei civili deportati nei lager.

Assegnazione delle cariche e assetto organizzativo

Il coordinatore Karol Potolicchio ha ufficializzato la distribuzione delle deleghe per strutturare il lavoro dei prossimi mesi. La squadra amministrativa e operativa risulta così composta:

Vice coordinatori: Alessandro Carrozza e Raffaele Martino

Segretaria generale: Gaia Aliberti

Segretario amministrativo: Luigi Adesso

Tesoriere: Giuseppe Branca

Responsabile area nord: Giovanni De Martino

Responsabile area centro: Francesco Forziati

Responsabile area sud cilento: Donatella Passaro

Responsabile area sud vallo: Vito Chechile

Responsabile delle commissioni: Giandomenico Taurone

Comunicazione: Andrea Giarritiello e Flavio Carbonaro

Ufficio stampa: Marco Miranda e Cristina Vigorito

Verso la decima edizione del forum day

Durante l’incontro, caratterizzato da un confronto costruttivo con il vice presidente della Provincia Giovanni Guzzo e il consigliere provinciale Giuseppe Arena, sono state pianificate le linee guida per i mesi a venire. Tra gli appuntamenti di rilievo spicca l’organizzazione della decima edizione del Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno, un evento chiave per raccogliere proposte, idee e suggerimenti utili a consolidare la rete tra i giovani e le istituzioni locali.