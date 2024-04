Si ferisce durante l’escursione, soccorsa una turista presso gli scavi di Velia-Ascea

Un intenso fine settimana di attività per il Servizio Regionale Campania del CNSAS ed il Servizio di Elisoccorso con le basi di Napoli e Salerno, intervenuti sia in Cilento che in Costiera Amalfitana. Doppio intervento per la base HEMS di Salerno, sia a Serre per un incidente stradale, che presso gli scavi di Velia – Ascea dove è stata soccorsa una donna, una turista della provincia di Avellino, infortunatasi ad una caviglia durante una escursione nel parco archeologico.

L’incidente

La donna è stata velocemente stabilizzata e recuperata al verricello dopo essere stata assistita dagli operatori 118 del locale presidio. Domenica, invece, la base HEMS di Napoli è intervenuta per una una donna tedesca nei pressi del Santuario Madonna Avvocata di Maiori. Arrivata in cima, la donna ha accusato un malore ed uno degli accompagnatori ha immediatamente avvisato il 118 di Salerno che, oltre ad attivare il soccorso alpino, ha disposto il decollo dell’elisoccorso Napoli.

I soccorsi

Dopo aver sbarcato al verricello l’elisoccorritore con al seguito l’equipe sanitaria, l’elicottero si è allontanato per consentire le operazioni di valutazione sanitaria e stabilizzazione. La donna è stata infine recuperata al verricello e trasferita al nosocomio di Salerno per ulteriori accertamenti.